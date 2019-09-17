اونلاين | يلا شوت II7SRY مشاهدة مباراة برشلونة ودورتموند بث مباشر رابط كورة ستار BEIN sport كورة جول برشلونة YALLA PLUS شوت NEW

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مشاهدة مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند اليوم 17-9-2019 بث مباشر عبر رابط يلا شوت yalla shoot ، يحتضن ملعب سيجنال إيدونا بارك أحداث مباراة من العيار الثقيل، بين فريقي برشلونة الإسباني ونظيره بوروسيا دورتموند الألماني، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور الجموعات ضمن لدوري أبطال أوروبا.

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من المقرر أن تقام فعاليات المباراة المرتقبة بين برشلونة وبوروسيا، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة 21:00 بتوقيت القاهرة، والعاشرة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة 19:00 بتوقيت جرينتش، والثامنة 20:00 بتوقيت تونس والجزائر.

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وسوف تذاع أحداث مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند من خلال البث الفضائي لقناة بي إن سبورتس إتش دي الثالثة «BEIN SPORTS HD3»، كما يمكنكم مشاهدة المباراة بجودة عالية، من خلال روابط البث المباشر التي يقدمها لكم موقع الخليج 365 الرياضي يجودة عالية.

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ومن الجدير بالذكر ان المباراة النارية بين بوروسيا وبرشلونة، سوف تذاع بتعليق المعلق الجزائري الشهير حفيظ دراجي، كما سيتولى إدارتها على الجانب التحكيمي، الحكم الدولي جورجين بيرشاديلت المباراة.

ويدخل البارسا هذا اللقاء بقيادة إرنيستو فالفيردي، وليس في أفضل أحواله إذ يحتل المركز الخامس في ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط فقط من 4 مباريات، إذ فاز في مباراتين وتعادل في واحدة وخسر في آخر.

بينما على الجانب الآخر، يدخل دورتموند هذه المباراة في وضع أفضل نسبيًا من نظيره البارسا، إذ يحتل المرتبة الثانية في ترتيب الدوري الألماني متخلفًا بنقطة وحيدة عن المتصدر لايبزيج، دورتموند لعب 4 مباريات فاز في 3 وهزم في واحدة فقط.