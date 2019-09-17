اونلاين | كول كورة Stream LIVE مشاهدة مباراة برشلونة ودورتموند بث مباشر YALLA barcelona يوتيوب تابع لايف ماتش برشلونة NOW

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شاهد مباراة بروسيا دورتموند وبرشلونة، يستضيف ملعب سيجنال إيدونا بارك مباراة قوية ومنتظرة بين بروسيا دورتموند الألمانى وبرشلونة الإسبانى ضمن مباريات الجولة الأولى من مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019_2020، تحت قيادة الحكم الرومانى أوفيدى الين هاتيجان ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند Koora Star.

كورة ستار موعد مباراة بروسيا دورتموند وبرشلونة

تنطلق المباراة فى تمام التاسعه مساءاً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءاً بتوقيت السعودية والحادية عشر بتوقيت الإمارات والثامنة مساءاً بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء حصرياً على قناة beIN Sport HD 3 بتعليق عصام الشوالي.

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ومن المقرر أن يشارك ليونيل ميسي خلال اللقاء بعد العودة من الإصابة والدخول فى قائمة الفريق التى سافرت لألمانيا لمواجهة بروسيا دورتموند فى إنطلاقة الفريق فى بطولة دوري أبطال أوروبا، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع للمشاهدة أونلاين عبر Kora Goal.

Koora Online يدخل برشلونة مباراته المبارةة وهو لم يخر الخسارة سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من 4 مباريات خاضها في الفترة الماضية ببطولة الدورى كانت أمام اتليتك بيلباو، وفي مقابل ذلك نجح فريق برشلونة في تحقيق الانتصار في 3 مباريات أخرى أمام ريال بيتيس وفالنسيا ، بينما سقط فريق برشلونة في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط أمام اوساسونا ويحتل الفريق المركز الخانس بالدورى برصيد 7 نقاط.

Koora Live بينما بروسيا دورتموند خاض 4 مباريات بالدرى الألمانى إستطاع الفوز فى 3 مباريات على كل من بايرن ليفركوزن وكولن وأوجسبورج بينما خسر دورتموند أمام آونيون بيرلين، ويحتل الفريق المركز الثانى برصيد 9 نقاط.

KORA GOAL ويعود لويس سواريز مهاجم برشلونة لقيادة الهجوم أمام دورتموند اليوم بعد العوجة خلال اللقاء السابق أمام فالنسيا وإحراز هدفين ويلعب بجانبه النجم الفرنسي المتألق انطوان جريزمان بينما يعتمد دورتموند على المهاجم المتألق مع الفريق باكو ألكاسير واللاعب الشاب سانشو والنجم الألمانى مارمو رويس.