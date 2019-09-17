اونلاين | يلا شوت barcelona مشاهدة مباراة برشلونة ودورتموند بث مباشر| messi مباراة برشلونة واوساسونا جودات متعددة youtube رابط مبا

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يوفر موقع الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر YALLA SHOOT لمباراة برشلونة ضد بوروسيا دورتموند الألماني، اليوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر لعام 2019، حيث يلتقي فريق برشلونة مع نظيره بوروسيا دورتموند الألماني على ملعب "سجينال ايدونا بارك" مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

شاهد بث مباشر مباراة برشلونة ضد بوروسيا دورتموند الألماني KORA ONLINE حيث تنطلق المواجهة المرتقبة بين الفريق الكتالوني ونظيره بوروسيا دورتموند الألماني في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بالتوقيت العالمي جرينتش، وستقام المباراة علي أرضية ملعب سيجنال ايدونا بارك معقل النادي الألماني، والذي يسعي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم.

يتواجد الارجنتيني ليونيل ميسي على رأس قائمة برشلونة في مباراة اليوم ولكن تحوم الشكوك حول مشاركته في مباراة اليوم خاصة وأنه عائد لتوه من الإصابة، ومشاركته قد تكون محفوفة بالمخاطر في اللقاء، ولكن وجوده بالتأكيد في ملعب اللقاء سوف يكون إضافة قوية للفريق، خاصة وأن ميسي سبق وسجل 14 هدفًا في 16 مباراة خاضها أمام الأندية الألمانية، أي أن كعبه عال علي الألمان وكان يطمح لضم بوروسيا دورتموند لضحاياه.

ستذاع مباراة برشلونة ضد بوروسيا دورتموند KORA STAR مساء اليوم عبر قنوات بي إن سبورتس الرياضية القطرية hd3 بتعليق عربي مميز لـ سوار الذهب، كما تقدم القنوات القطرية استوديو تحليلي مميز قبل اللقاء، ايضًا يمكن لعشاق الساحرة المستديرة متابعة المباراة عبر القنوات المفتوحة التي أعلنت اذاعة اللقاء عبر الاقمار الصناعية المختلفة ومنها بعض القنوات على قمر نايل سات، ويمكن مشاهدة بث مباشر لمباراة برشلونة اليوم من خلال روابط البث yalla live والمتوفرة عبر موقعنا.