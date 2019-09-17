رياضة | عاجل - برشلونة يتلقي ضربة موجعة أمام بوروسيا دورتموند

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - برشلونة يتلقي ضربة موجعة أمام بوروسيا دورتموند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة صدمة جديدة خلال مباراة فريقه ضد فريق بوروسيا دورتموند الألماني على ملعب السيجنال ادونا بارك في ألمانيا ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا

وتعرض الظهير الإسباني جوردي ألبا لإصابة قوية خلال الشوط الأول من المباراة، وخرج من اللقاء مصابا في الدقيقة 40 من الشوط الأول، وشارك بديلا له سيرجو روبرتو في المباراة.

وسيخضع جوردي ألبا لفحوصات طبية بعد عودة بعثة الفريق إلى إسبانيا مساء غدا الخميس من أجل الوقوف على مدى قوة الإصابة والمدة التي سيغيبها عن الفريق.

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يذكر أن الشوط الأول قد انتهى بين برشلونة وبوروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 0-0 وسط سيطرة كبيرة من الفريق الإسباني على مجريات اللقاء.

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