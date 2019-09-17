رياضة | عاجل - برشلونة يتلقي ضربة موجعة أمام بوروسيا دورتموند

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - برشلونة يتلقي ضربة موجعة أمام بوروسيا دورتموند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتعرض الظهير الإسباني جوردي ألبا لإصابة قوية خلال الشوط الأول من المباراة، وخرج من اللقاء مصابا في الدقيقة 40 من الشوط الأول، وشارك بديلا له سيرجو روبرتو في المباراة.
وسيخضع جوردي ألبا لفحوصات طبية بعد عودة بعثة الفريق إلى إسبانيا مساء غدا الخميس من أجل الوقوف على مدى قوة الإصابة والمدة التي سيغيبها عن الفريق.
يذكر أن الشوط الأول قد انتهى بين برشلونة وبوروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 0-0 وسط سيطرة كبيرة من الفريق الإسباني على مجريات اللقاء.
مشاهدة مباراة برشلونة ودورتموند الآن بث مباشر :-
شاهد بث مباشر مباراة برشلونة ضد بوروسيا دورتموند الألماني KORA ONLINE حيث تنطلق المواجهة المرتقبة بين الفريق الكتالوني ونظيره بوروسيا دورتموند الألماني في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بالتوقيت العالمي جرينتش، وستقام المباراة علي أرضية ملعب سيجنال ايدونا بارك معقل النادي الألماني، والذي يسعي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم.