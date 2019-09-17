رياضة | أخبار برشلونة: حسم موقف ميسي أمام دورتموند والكامب نو مهدد بالإغلاق والبرسا يخطط لضم ثنائي ليفربول وورطة بسبب الفتي الأس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار برشلونة: حسم موقف ميسي أمام دورتموند والكامب نو مهدد بالإغلاق والبرسا يخطط لضم ثنائي ليفربول وورطة بسبب الفتي الأس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير صحفية اسبانية مفاجأة اليوم الثلاثاء، بعدما أعلنت أن برشلونة سيواجه عقوبة قاسية بسبب صفقة الفرنسي أنطوان جريزمان والمنتقل لصفوف الفريق الكتالوني هذا الصيف قادمًا من أتليتكو مدريد، بعدما قام بسداد الشرط الجزائي في عقد اللاعب والمقدر بـ 120 مليون يورو.

لمعرفة تفاصيل أكثر عن العقوبة المنتظرة لنادي برشلونة وأهم أخبار النادي الكتالوني اليوم الثلاثاء ستجدها في التقرير التالي:-

برشلونة مهدد بتجميد نشاطه وكامب نو في طريقه للإغلاق

كشفت تقارير صحفية اسبانية أن فريق برشلونة ينتظر عقوبات قاسية بعد خرقه للقانون في صفقة الفرنسي أنطوان جريزمان، المنتقل إليه من أتلتيكو مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية الأخير.

وتعاقد برشلونة مع جريزمان في الصيف الماضي عن طريق دفع الشرط الجزائي الموقع في عقده مع أتلتيكو مدريد والمقدر بـ 120 مليوني يورو.

وأوضحت صحيفة " آس" الإسبانية أن القاضي الذي يتولى ملف صفقة جريزمان يدرس إغلاق ملعب كامب نو بسبب مفاوضات برشلونة مع جريزمان بدون علم ناديه.

وذكرت الصحيفة أن المادة 126 من قانون العقوبات في الدوري الإسباني تعاقب برشلونة بغرامة تصل إلى 30 ألف يورو أو تجميد نشاطه لمدة شهرين أو لعبه مباراة واحدة بدون جماهير.

تفاصيل عقد أنسو فاتي الجديد مع برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الثلاثاء تفاصيل عقد الموهبة الشابة أنسو فاتي والذي وقعه في يوليو الماضي مع نادي برشلونة.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "عقد حتى عام 2022 مع خيار التجديد لموسمين إضافيين، قيمة كسر العقد 100 مليون يورو".

وتابعت الصحيفة: "أصبح راتب أنسو فاتي الآن مليون يورو باعتباره لاعباً للفريق الأول وسيصبح مليون ونصف في 2022".

واصبح انستو فاتي أصغر لاعب في برشلونة يشارك في دوري أبطال أوروبا وذلك بعد مشاركته في مباراة بوروسيا دورتموند اليوم الثلاثاء وعمره 16 عامًا و 351 يومًا.

لقد لعب فاتي مع برشلونة أول مباراة له في الدوري الأسباني وأحرز هدفه الأول في نادي فالنسيا بالكامب نو، كان يحتاج فقط إلى دقيقتين لفتح التسجيل ، قبل تقديم المساعدة لهدف فرانك دي يونج، وتم استبداله بـ لويس سواريز بنصف ساعة للذهاب وأصبح حديث البلدة في إسبانيا، معلنًا ترشيحه لمباراة بداية ضد دورتموند.

مفاجأة.. برشلونة يخطط للتعاقد مع ثنائي ليفربول

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، في الحصول على خدمات ثنائي ليفربول الإنجليزي، في موسم الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت التقارير، أن هناك مفاجأة من العيار الثقيل تنتظر عشاق البلولجرانا في حالة تقديم موسم سئ في الموسم الحالي، حيث سيتم إقالة فالفيردي، والتفكير في التعاقد مع الألماني ييورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي حاليًا "المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح.

وأضافت: " برشلونة يسعى للتعاقد أيضًا مع المدافع الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك، خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وتابعت الصحيفة: "برشلونة يخطط للتخلص من فالفيردي في حالة عدم تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم"، موكدة على أن كلوب هو أبرز المرشحين لتولي منصب المدير الفني في النادي لبرشلونة.

ويتطلع ليفربول إلى تجديد عقد فان دايك، بالإضافة إلى مضاعفة راتبه السنوي، وستكون كلمة السر في النهاية عند فان دايك لحسم مصير.

ويذكر أن برشلونة بدأ يستعيد توازنه بالفوز في الجولة الأخيرة على نظيره فالنسيا، في ظل تألق النجم الشاب أنستو فاتي، صاحب الـ16 عامًا.

نجم برشلونة مهدد بالغياب عن الكلاسيكو في الليجا

أصبح اللاعب الشاب الإسباني انسو فاتي لاعب فريق برشلونة مهدد بالغياب عن صفوف فريقه خلال الكلاسيكو المقبل أمام فريق ريال مدريد في الليجا خلال شهر أكتوبر القادم.

وأشارت تقارير إسبانية حسب ‏ESPN، إن انسو فاتي سيغيب عن الكلاسيكو اذا ذهب مع المنتخب الإسباني لكأس العالم للناشئين خلال الفترة المقبلة مع الماتدور.

ونجح فاتي في إثبات نفسه مع البارسا خلال المباريات الماضية، حيث نجح في تسجيل هدفين حتى الآن بالليجا أمام فريقي أوساسونا وفالنسيا، ودخل تاريخ الكامب نو كأول لاعب يسجل هدفين مع الفريق الأول في سن السادس عشر فقط من عمره.

وخطف اللاعب الإسباني الشاب الاضواء في ظل غياب اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي بسبب الإصابة التي تعرض لها قبل بداية الموسم الحالي.

وسوف يواجه فريق برشلونة نظيره فريق ريال مدريد يوم 27 أكتوبر المقبل على ملعب الكامب نو في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.

كونتي يستفز برشلونة بتصريحات نارية قبل إنطلاق دوري الأبطال

أكد المدير الفني الإيطالي لنادي إنتر ميلان، بأن برشلونة لن يكون سعيد بمواجهة نادي إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما أوقعت القرعة الفريقين وجهًا لوجه في دور المجموعات هذا الموسم، مشددًا على كون إنتر ميلان قادر على الصعود وعلى بلوغ الدور التالي حتى مع وجوده في مجموعة نارية.

وكانت قرعة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، قد أوقعت نادي برشلونة الإسباني وانتر ميلان الإيطالي، وبروسيا دورتموند الألماني وسلافيا براج التشيكي، ضمن المجموعة السادسة، وسيبدأ برشلونة مشواره بمواجهة بروسيا دورتموند، في حين يبدا إنتر ميلانو مشواره بمواجهة سلافيا براج.

وقبل مباراة انتر وسلافيا براج، تحدث كونتبي لوسائل الإعلام، وقال: "أعتقد بأن مباراة برشلونة وانتر ميلان، ستكون مباراة مثيرة للغاية بالنسبة للجميع، هي مباراة تمنحك الدوافع وتدفعك إلى بذل أقصى جهدك. لا أعتقد أن برشلونة سعيد لمواجهة الإنتر في هذا الدور المبكر".

وأكمل كونتي حديثه حول رأيه في قرعة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وقال: "في الحقيقة، نحن نسعى بشكل أو بأخر للوصول إلى الأدوار المتقدمة، هذا هو طموحنا في الوقت الحالي، نحن نريد أن نصل إلى الأدوار المقبلة، نريد أن نكمل طريقنا، والتواجد في مجموعة مثل هذه يكون أفضل إستعداد بالنسبة لك في حالة نجاحك بالتأهل إلى الأدوار القادمة".

بسبب صفقة "جريزمان".. برشلونة يواجه خطر إغلاق ملعب الكامب نو

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يبدو بأن برشلونة قد وضع نفسه في موقف لا يحسد عليه، بعدما قرر كسر عقد اللاعب أنطوان جريزمان مع إتليتكو مدريد بتلك الصورة التي حدثت في الصيف الماضي، وذلك بعدما قال القاضي المعني بالنظر في قضية جريزمان، بأن برشلونة لن يفلت من العقوبة، وهناك عقوبتين سيتم توقيع واحدة منهم على النادي الكتالوني.

وبحسب ما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية والمقربة من نادي برشلونة، فإن القاضي، خوانتكسو، هو المسؤول عن النظر وإصدار الجكم في واقعة جريزمان، وقد أطلق تصريحات صحفية في الساعات الماضية، وقال أن برشلونة سيواجه عقوبة دفع غرامة تصل لنحو 300 يورو أو إغلاق الكامب نو، وربما تكون العقوبة الثانية هي الأقرب للحدوث بحسب وجهة نظر القاضي خوانتكسو.

صحيفة موندو ديبورتيفو، فسرت تصريحات القاضي، والتي تحدث فيها عن عقوبة غلق الكامب نو، بأن المقصود من وراء ذلك هو غلق الملعب أمام الجماهير لمدة مباراة أو أكثر، بمعنى أن يخوض برشلونة مباراة أو أكثر بدون جماهير، وهناك تفسير أخر، وهو أن يختار برشلونة ملعب آخر غير الكامب نو، ليكون ملعبه لمدة مباراة أو أكثر كعقوبة على ما فعلته إدارة برشلونة في صفقة جريزمان.

يذكر أن الاتحاد الإسباني كان قد قرر تعيين القاضي خوانتكسو في الساعات الماضية من أجل أن ينظر في شكوى إتليتكو مدريد ضد نادي برشلونة، الذي قام بكسر عقد اللاعب الفرنسي، بعدما دفع 120 مليون يورو لمصلحة الروخى بلانكوس في الصيف الماضي.