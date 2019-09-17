رياضة | ألميريا يصعق جيرونا بثلاثية ويتصدر دوري الدرجة الثانية الاسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألميريا يصعق جيرونا بثلاثية ويتصدر دوري الدرجة الثانية الاسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل فريق ألميريا الاسباني المملوك لرئيس هيئة الترفيه بالسعودية معالي المستشار تركي آل الشيخ، إنتصاراته في دور الدرجة الثانية الاسباني، وذلك بعدما تغلب على فريق جيرونا بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري.

انتهي الشوط الأول من المباراة التي أقيمت مساء اليوم، بتقدم ألميريا بهدف دون رد سجله اللاعب سيكو جاساما بالدقيقة 13 من زمن اللقاء من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني نجح فريق جيرونا في إدراك التعادل مبكرًا عن طريق اللاعب مارك جوال بالدقيقة 56 من زمن اللقاء، ولكن أضاف ألميريا هدفين عن طريق خوسيه كارلوس لازو بالدقيقة 76، وسيكو جاساما سجل ثاني أهدافه والثالث لفريقه بالدقيقة 83 من ركلة جزاء أيضًا.

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ولعب فريق جيرونا بـ 10 لاعبين في الدقائق العشرة الأخيرة من المباراة، وذلك بعدما تعرض لاعبه خوان بيدرو راميريز للطرد في الدقيقة 81 من زمن اللقاء.

بهذا الفوز يرتفع رصيد فريق ألميريا إلي 16 نقطة ويتصدر جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية الاسباني بشكل مؤقت، بفارق نقطة وحيدة عن فريق قادش والذي يلعب حاليًا مع فريق ألكوركون بنفس الجولة، بينما توقف رصيد فريق جيرونا عند 7 نقاط في المركز الحادي عشر.

وخاض ألميريا 6 مباريات بالدوري الاسباني الدرجة الثانية، حيث تغلب علي فريق ألباسيتي بثلاثية نظيفة في الجولة الأولي، بينما تعادل مع فريق رسينج 1-1، وفاز على ويسكا بهدف دون رد بالجولة الثالثة، وكرر انتصاره بنفس النتيجة علي مالاجا بالجولة الرابعة، واكتسح لاس بالماس بثلاثية بالجولة الخامسة، قبل أن يفوز اليوم على جيرونا 3-1.

وكان المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز السابق أعلن شراء نادي ألميريا الاسباني في شهر اغسطس الماضي، ونجح في التعاقد مع البرتغالي بيدرو إيمانويل لقيادة الفريق، ودعم الفريق الاسباني بعدة صفقات قوية بالميركاتو الصيفي أملًا في المنافسة على التأهل للدوري الاسباني الممتاز (الليجا).