رياضة | دوري الأبطال| الإنتر يسقط في فخ سلافيا براج.. وليون يتعادل مع زينيت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دوري الأبطال| الإنتر يسقط في فخ سلافيا براج.. وليون يتعادل مع زينيت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط فريق إنتر ميلان الإيطالي في فخ التعادل أمام فريق سلافيا براج التشيكي بهدف لمثله في اللقاء الذي أقيم الثلاثاء بالمجموعة السادسة.

وفقد إنتر ميلانو نقطتين ثمينتين أمام جماهيره في مستهل مشواره بدور مجموعات دوري أبطال أوروبا بعد أن حقق تعادلا إيجابيا بصعوبة في الوقت القاتل أمام ضيفه سلافيا براغ التشيكي

وعلى ملعب (جوزيبي مياتزا)، عانى متصدر ترتيب "السيري آ" الأمَرين من أجل فك شفرة دفاع الفريق التشيكي على مدار أحداث الشوط الأول الذي عرف نتيجة بيضاء بين الطرفين.

وفي النصف الثاني، وفي الوقت الذي كان يسعى لاعبو إنتر لتسجيل هدف إراحة الأعصاب، باغت الضيوف الجميع وسجلوا هدفا في الدقيقة 63 بقدم النيجيري بيتر أوليانكا.

وجاء الهدف بعد أن تابع اللاعب الأسمر تسديدة ياروسلاف زيليني القوية التي ارتدت من الحارس سمير هاندانوفيتش، ويسكنها داخل الشباك.

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ولجأ الحكم لتقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" للتأكد من صحة الهدف، وهو ما تحقق بالفعل ليخيم الصمت على المدرجات.

حاول لاعبو إنتر تدارك الأمر وتسجيل هدف التعادل على الأقل، وهو ما تحقق بالفعل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع بقدم لاعب الوسط الشاب البديل نيكولو باريلا بتسديدة قوية من داخل المنطقة مرت من الجميع وخدعت الحارس لتمر داخل الشباك.

وبهذا تضع كتيبة المدرب المخضرم أنطونيو كونتي نفسها مبكرا في موقف لا تحسد عليه في المجموعة القوية التي تضم أيضا برشلونة الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني، اللذين سيلتقيان الليلة على ملعب (سيجنال إيدونا بارك) في دورتموند.

واقتسم الفريقان نقطة المباراة، ليحتلا المركزين الأول والثاني في انتظار نتيجة اللقاء الآخر.

وفي المباراة الثانية خيم التعادل الإيجابي 1-1 على المباراة التي جمعت ليون الفرنسي مع ضيفه زينيت سان بطرسبرج الروسي، اليوم الثلاثاء، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا.

تقدم سان بطرسبرج بهدف سجله سردار أزمون في الدقيقة 41، وتعادل ممفيس ديباي لصالح ليون في الدقيقة 50 من ركلة جزاء.