رياضة | تعرف علي مشوار الرجاء المطروحي خلال فترة الإعداد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف علي مشوار الرجاء المطروحي خلال فترة الإعداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد نهاية الموسم الماضي وفشل الرجاء الصعود للدوري الممتاز في الأسابيع الأخيرة من الموسم المنقضي قرر مجلس إدارة نادي الرجاء الإستعداد مبكرا للموسم الجديد لتحقيق أمال جماهيرة بالعودة مجددا للدوري الممتاز.

تعاقد مجلس إدارة النادي مع هاني العقبي المدير الفني السابق لدمنهور لتولي المسئولية الفنية للفريق .

أعلن مجلس الإدارة تشكيل الجهاز الفني وتكون من : هاني العقبي مديرا فنيا ، المعتصم سالم مدرب عام ، رضا أبو اليزيد مدرب ، وائل خليفة مدرب حراس مرمي ،عصام الفار طبيب ، محمد محروس طبيب ، سليمان سنجاري مدير إداري ، فايز أبو صندوق مشرف عام علي الفريق .

Advertisements

كما أعلن مجلس إدارة النادي القائمة الأولي وضمت 14 لاعبا وهم : عمرو شعبان ، محمد إسماعيل ، علي العربي، سعيد أحمد ، فتوح المتولي ، أمير صابر ، أحمد إسماعيل ، إبراهيم جمال، حمادة الغنام، بلال جمال،عزت جمال، إسلام عبد الراضي ، محمد حمبوزو، محمود عبد العاطي .

و نجح مجلس إدارة النادي خلال فترة الإنتقالات الرسمية في إبرام العديد من الصفقات القوية حيث تعاقد مع عبد الرحمن السويسي مهاجم بتروجيت ، جودة أيمن لاعب إنبي مواليد 97 لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر لتدعيم وسط الفريق إستعدادا للموسم الجديد كما تعاقد مع محمد الشافعي لاعب المقاولون مواليد 97 لمدة 3 مواسم ونجح في التعاقد مع اكثم سمير لاعب كفر الشيخ لمدة 3 مواسم.

كما تعاقد مع إسلام جمارك مهاجم الأوليمبي و محمود إبراهيم "باستن "مدافع الشمس، عوض تهامي ومحمود قرني من طلائع الجيش ،إبراهيم عيسي حارس النصر القاهري ، اولاري الغيني ، حسن ياسين من سيراميكا ، حمد الزوي لاعب دمنهور ، محمد الموجي حارس شباب المصري البورسعيدي، احمد حاتم لاعب شباب الأهلي ،هشام صلاح لاعب الإتحاد

وخلال فترة الإعداد خاض الفريق العديد من المباريات الودية القوية مع أندية الدوري الممتاز والدرجة الثانية أبرزهم المصري وبيراميدز وبتروجيت والإتحاد وحقق نتائج مطمئنة وأعلن الجهاز الفني إستفادتة القوية من هذة المباريات.

وينتظر الجهاز الفني القرعة المقرر لها الإربعاء 18 سبتمبر وميعاد إنطلاق المسابقة ليحدد نظامة خلال الفترة القادمة.