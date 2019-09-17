رياضة | بلدية المحلة يهزم ميجا بهدف نظيف وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلدية المحلة يهزم ميجا بهدف نظيف وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



أحرز هدف المباراة الوحيد محمد مسعد لاعب البلدية في الدقيقة ٢٥ من الشوط الثاني بعد تسديدة قوية لمست احد المدافعين ودخلت المرمى. أدار اللقاء عمرو عبد العاطي حكما للساحة وعاونه وائل الالفي وعبد العال مهدي مساعدين. أحرز هدف المباراة الوحيد محمد مسعد لاعب البلدية في الدقيقة ٢٥ من الشوط الثاني بعد تسديدة قوية لمست احد المدافعين ودخلت المرمى. أدار اللقاء عمرو عبد العاطي حكما للساحة وعاونه وائل الالفي وعبد العال مهدي مساعدين. وتعتبر هذه هي المباراة التاسعة التي يخوضها الفريق إستعدادا لبدء مسابقة الدوري في أكتوبر المقبل حيث لعب الفريق مع شهداء الاسماعيلية ومع مطاحن الغربية وإنتهي اللقائين بفوز بلدية المحلة بهدفين نظيفين ثم إلتقي بطنطا وإنتهى اللقاء بالتعادل السلبي ولعب مع الزرقا وفاز الفريق المحلاوي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ولعب مع الترسانة بالقاهرة وتعادل الفريقين سلبيا وإلتقى بالاسماعيلي وهزم بهدفين مقابل هدف ثم المصري البورسعيدي وهزم بهدفين نظيفين وأخيرا مع جمهورية شبين وفاز الفريق المحلاوي بثلاثة أهداف نظيفة.

حقق بلدية المحلة فوزا بهدف نظيف على فريق ميجا سبورت في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب بلدية المحلة.



وينتظر الجهاز الفني بقيادة كرم جابر إجراء قرعة الدوري الممتاز ب يوم الأربعاء القادم لتحديد مباراتين وديتين ليخوضهم الفريق قبل بدء المسابقة.

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وكان مجلس إدارة بلدية المحلة برئاسة مصطفى السمولي وأمين الصندوق والمشرف العام على الكره مصطفى الشامي قد تعاقدوا مع كرم جابر للعمل كمديرآ فنيا للفريق الأول ومعه مصطفى بديوي مدرب عام وأحمد عبدالله مدرب ومحمود شفيق مدرب حراس المرمى وأحمد الأشقر مديرا لشئون اللاعبين.



وقد أبرم البلدية العديد من الصفقات المميزة أمثال :

إبراهيم فاضل مدافع نادي مصر، محمد جمال ظهير أيسر الجزيرة ، حسام زين ظهير أيمن الجونه، أحمد وفاء لاعب وسط فاركو، عبد الحميد فؤاد صانع العاب مالية كفر الزيات، محمد مسعد لاعب وسط بتروجت، أحمد رفعت ريفو لاعب وسط الجزيرة، إسلام فتحي مهاجم العربي الكويتي، بابا مالك ديوب السنغالي مهاجم نادي الشمس.



ويلعب بلدية المحلة في المجموعة الثالثة بحري ضمن منافسات الدوري الممتاز ب ويأمل مجلس إدارة البلديةفي تحقيق حلم الصعود للممتاز ب هذا الموسم بعد غياب دام لعدة سنوات