رياضة | مفاجأة سارة من شيكابالا قبل القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة سارة من شيكابالا قبل القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك موقف محمود عبد الرازق "شيكابالا" من اللحاق بمواجهة القمة أمام الأهلي في مباراة صعبة وقوية بين الفريقين.

وتعرض شيكابالا للإصابة قبل مباراة جينيرسيون فوت السنغالي في ذهاب دور الـ32 ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا والتي انتهت بخسارة الفريق بهدفين مقابل هدف واحد.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي يوم الجمعة المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية في كأس السوبر.

وخضع اللاعب لبرنامج تدريبي منفرد طوال الأيام الماضية من أجل تجهيزه لمباراة الأهلي بسبب الإصابة التي يعاني منها في العضلة الخلفية، وينوي المدرب الدفع به في التشكيلة الأساسية خلال المواجهة للاستفادة من قدراته وإمكانياته بعد المستويات المميزة التي قدمها طوال الفترة الماضية والحصول على إشادة الجميع واستعادة جزء كبير من لياقته البدنية والفنية.

ويرغب الجهاز الفني في التأكد من سلامة اللاعب بنسبة 100% حتى لا تتفاقم الإصابة والحاجة إليه خلال المباريات المقبلة.

ويفتتح فريق الزمالك مبارياته ببطولة الدوري يوم 23 من الشهر الجاري أمام الاتحاد السكندري على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات بطولة الدوري، وجاء جدول الترتيب على النحو التالي:

الأسبوع الأول مع الاتحاد السكندرى.. يوم 23 9 2019 على استاد بترو سبورت.. الساعة 8:00 م

الأسبوع الثانى مع المقاصة.. يوم 3 10 2019 على استاد السلام.. الساعة 8:00 م

الأسبوع الثالث مع إف سى مصر.. يوم 6 10 2019 على استاد بترو سبورت.. الساعة 8:00م

الأسبوع الرابع مع الأهلى.. يوم 19 10 2019 على استاد القاهرة الدولى.. الساعة 8:00 م

الأسبوع الخامس مع المقاولون.. يوم 23 10 2019 على استاد القاهرة.. الساعة 8:00 م

الأسبوع السادس مع إنبى.. يوم 27 10 2019 على استاد بترو سبورت.. الساعة 7،30 م

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الأسبوع السابع مع بيراميدز.. يوم 24 11 2019 على استاد القاهرة.. الساعة 7،30 م

الأسبوع الثامن مع طلائع الجيش.. يوم 2 – 5 12 2019 على استاد الجيش بالسويس..

الأسبوع التاسع مع سموحة.. يوم 11 12 2019 على استاد القاهرة.. الساعة 5:00 م

الأسبوع العاشر مع الإنتاج الحربى.. يوم 14 12 2019 على استاد السلام.. الساعة 7،30 م

الأسبوع الحادي عشر مع أسوان.. يوم 18 12 2019 على استاد القاهرة.. الساعة 7،30 م

الأسبوع الثاني عشر مع طنطا.. يوم 22 12 2019 على استاد غزل المحلة.. الساعة 7:30

الأسبوع الثالث عشر مع الجونة.. يوم 3 1 2020 على استاد الجونة.. الساعة 7،30 م

الأسبوع الرابع عشر مع المصرى.. يوم 9 1 2020 على استاد برج العرب.. الساعة 7،30 م

الأسبوع الخامس عشر مع وادى دجلة.. يوم 15 1 2020 على استاد بترو سبورت.. الساعة 7،30 م

الأسبوع السادس عشر مع حرس الحدود.. يوم 19 1 2020 على استاد القاهرة.. الساعة 7،30 م

الأسبوع السابع عشر مع الإسماعيلى.. يوم 23 1 2020 على استاد الإسماعيلية.. الساعة 7،30 م.