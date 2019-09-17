رياضة | تشكيل نابولي الرسمي أمام ليفربول| مشاهدة مباراة نابولي ضد ليفربول بث مباشر beIN SPORTS

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل نابولي الرسمي أمام ليفربول| مشاهدة مباراة نابولي ضد ليفربول بث مباشر beIN SPORTS والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق ليفربول الإنجليزي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : ميريت.

خط الدفاع : لورينزو - مانولاس - كوليبالي - روي.

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خط الوسط : كاليخون - الآن - فابيان رويز - انسيني.

خط الهجوم : ميرتينز - لوزانو.

ويريد فريق نابولي تحقيق الفوز على فريق ليفربول وتعويض الخسارة في الموسم الماضي على ملعب الانفيلد بنتيجة هدف نظيف، بينما يرغب ليفربول في المحافظة على لقبه الذي حققه في الموسم الماضي.