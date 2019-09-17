رياضة | تقارير تكشف: هازارد يثير الشكوك في نفس زيدان قبل مواجهة باريس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير تكشف: هازارد يثير الشكوك في نفس زيدان قبل مواجهة باريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى مةاجهة ريال مدريد الإسباني ونظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، ستكون أفضل مقياس ليكشف من خلاله النجم الدولي البلجيكي إيدين هازارد عما يمتلكه من إمكانيات هائلة لفريقه الجديد ريال مدريد الإسباني.

وانضم البلجيكي هازارد، إلى ملعب سانتياجو بيرنابيو، خلال سوق الانتقالات الصيفية المنصرمة، قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي، في صفقة بلغت قيمتها 100 مليون يورو بالإضافة إلى 30 مليون كحوافز ومتغيرات.

المثير في الامر أن بداية هازارد مع ريال مدريد لم تكن موفقة بصورة ملحوظة، عندما لعب البلجيكي خلال وسط الشوط الثاني من مباراته أمام ليفانتي يوم السبت الماضي، والتي انتهت بفوز الأبيض بثلاثية مقابل هدفين.

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وألمحت التقارير إلى أن هذا الأمر قد يدفع الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد إلى التردد في الدفع به في مباراة باريس سان جيرمان، والتي تمثل اختبارا صعبا للغاية للفريق خارج ملعبه في بداية رحلة البحث عن لقب أوروبي جديد، عقب انتهاء الموسم الماضي المخيب للأمال.

ومن الجدير بالذكر أنه قد كان هازارد هو الصفقة الأبرز والأغلى للنادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ويأمل نادي ريال مدريد في أن يساعده التعاقد مع هازارد في استعادة اللقب الأوروبي الذي أحرزه اللوس بلانكوس 13 مرة سابقة كان أحدثها في 2018 .

ولكن مشاركة هازارد في وسط الشوط الثاني من مباراة ليفانتي لم تكن مقنعة في بداية ظهوره مع الفريق في المباريات، ومن ثم فإن أحد الصحفيين البارزين في عالم كرة القدم بإسبانيا قد أشار نقلا عن مصادر داخل النادي الملكي، إلى أن هازارد يعاني من زيادة في الوزن في فترة الاعداد قبل انطلاق الموسم.

وفي السياق ذاته، فقد تعرض اللاعب البلجيكي، لإصابة عضلية أرجأت ظهوره الأول مع الريال إلى مباراة ليفانتي مطلع الأسبوع الحالي، وقد لعب هازارد في آخر نصف ساعة من مباراة الريال ضد ليفانتي عندما كان فريقه متقدما بنتيجة 3 / 1 ولكن اللاعب لم يقدم للفريق ما يستحق ذكره كما قلص ليفانتي الفارق في وجوده لينتهي اللقاء بفوز الريال 3 / 2 .