رياضة | تشكيل تشيلسي الرسمي أمام فالنسيا| مشاهدة مباراة تشيلسي ضد فالنسيا بث مباشر beIN SPORTS

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أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق فالنسيا في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : كيبا.

خط الدفاع : توموري ، زوما ، كريستينسن ، ازبيليكويتا.

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خط الوسط : كوفاسيتش ، جورجينهو ، الونسو ، مونت.

خط الهجوم : ويليان ، إبراهام.

ويريد فرانك لامبارد تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا كمدرب مع تشيلسي في موسمه الأول كمدرب مع النادي الإنجليزي، وكان قد حقق البلوز لقب الدوري الاوروبي في الموسم الماضي على حساب فريق أرسنال بالمباراة النهائية.

وحقق البلوز فوزا كبيرا على فريق ولفرهامبتون بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين على ملعب الأخير.