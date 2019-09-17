رياضة | عقوبة قاسية تنتظر محمد النني في تركيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقوبة قاسية تنتظر محمد النني في تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية تركية عن العقوبة المحتملة للنجم المصري محمد النني لاعب بشكتاش التركي، وذلك بعد تعرضه للطرد خلال مباراته الأولي مع الفريق التركي أمام فريق غازي عنتاب بي بي كي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري التركي، والتي انتهت بخسارة بشكتاش 3-2.

وجاء طرد محمد النني في الدقيقة 76 من زمن مباراة بشكتاش وغازي عنتاب السبت الماضي، وذلك بعدما تعرض للاعتداء من جانب كايودي لاعب فريق غازي، قبل أن يرد اللاعب المصري باعتداء آخر ضد لاعب المنافس، ليتعرض الثنائي للطرد، في أول ظهور رسمي لـ"النني" بالدوري التركي.

وكشفت صحيفة "ortacizgi" التركية عن عقوبة قاسية تنتظر محمد النني بعد اعتدائه بالضرب علي لاعب غازي عنتاب وطرده خلال مباراة الفريقين وذلك بعد إحالته للجنة الإنضباط بالاتحاد التركي والتي ستقرر العقوبة الموقعة على اللاعب.

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وأشارت الصحيفة التركية أنه سيتم تحديد عقوبة محمد النني وفقًا للمادة رقم 43 من اللائحة والتي تنص على إيقاف اللاعبون الذين يمارسون مخالفات قاسية وخطيرة ضد قواعد اللعبة من 2 إلي 4 مباريات، بينما يتم إيقاف اللاعبون الذين يتصرفون بعنف من 3 إلي 6 مباريات.

وأوضحت الصحيفة أنه إذا قامت لجنة الانضباط بالاتحاد التركي بتقييم خطأ محمد النني باعتباره عملًا عنيفًا سيتم إيقافه من 3 إلي 6 مباريات، أما إذا تم تقييمه أنه خطأ خطير ضد قواعد اللعبة سيتم إيقافه من 2 إلي 4 مباريات فقط.

يذكر أن نادى بشكتاش التركى تعاقد مع محمد الننى لاعب وسط منتخب مصر قادماً من نادى أرسنال الإنجليزي علي سبيل الإعارة لمدة موسم واحد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.