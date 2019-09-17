رياضة | شيحة في الأهلي لحسم صفقة حسين السيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شيحة في الأهلي لحسم صفقة حسين السيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص محمد شيحة وكيل اللاعبين على الحضور إلى مقر النادي الأهلي مساء اليوم الثلاثاء لعقد جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء.

وتواجد محمد شيحة وكيل اللاعبين، في مقر النادي الأهلي بالجزيرة، مساء اليوم الثلاثاء.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن محمد شيحة وكيل اللاعبين يتواجد في الأهلي للتفاوض لضم حسين السيد لصفوف الإسماعيلي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية على سبيل الإعارة لمدة موسم.

ويسعي الإسماعيلي لتدعيم مركز الظهير الأيسر قبل ساعات من غلق باب القيد المحلي خاصة مع رحيل طارق طه إلى نادي بيراميدز ووجود ثغرة في مركز الظهير الأيسر.

وعرض نادي الإسماعيلي مبلغ مليون ونصف من أجل التعاقد مع حسين السيد على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد في الميركاتو الصيفي الجاري، في الوقت الذي طلب اللاعب الحصول على 5 ملايين جنيه في الموسم الواحد مقابل الإعارة وهو ما رفضه مجلس الدراويش.

نشاة حسين السيد

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ولد حسين السيد (مارسيلو) فى الثامن عشر من شهر سبتمبر عام فى 1991 مدينة الفكرية التابعة لمركز أبو قرقاص في المنيا، الده سيد العص يعمل مدربا عاما بنادى ناصر الفكرية.

بدأ حسين السيد مسيرته الكروية فى صفوف نادى نصر الفكرية قبل ان ينتقل لصفوف ألنأشئين بالنادى الاهلى المصريه وليستمر حسين السيد لعدة سنوات بالنادى وتم تصعيده لصفوف الفريق الاول ولكن لم يستمر طويلا لينتقل لنادى مصر المقاصه عام 2012 ويبدأ مشوار تالق حسين السيد هناك ليتصارع على حسين السيد قطبى الكرة المصرية.

الأهلي يتعاقد مع حسين السيد

وفى صيف عام 2014 اعلن النادى الاهلى التعاقد مع حسين السيد من نادى مصر المقاصه فى صفقة بلغت حوالى 2 مليون جنية بعد أن قضى حسين السيد مع فريقه السابق مصر للمقاصة سنتين شارك خلالهم في 21 مباراة وسجل هدفين، وقد شارك مع الأهلى كلاعب أساسي ضمن تشكيلة الفريق في العديد من المباريات الرسمية في الدوري المصري والبطولات الإفريقية، وقد تم استدعاءه من قبل المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر للمشاركة للمرة الأولى مع منتخب مصر في 2015 وشارك في 3 مباريات كأساسي مع المنتخب.

أهم بطولات حسين السيد مع الأهلى

حصل حسين السيد مع الاهلى على بطولة الدورى لثلاثة مرات وبطولة السوبر لمرتين بالاضافه لبطولة كاس مصر.