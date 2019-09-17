رياضة | ريمونتادا الهلال.. سالم الدوسري يسجل الهدف الثاني في شباك الاتحاد (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريمونتادا الهلال.. سالم الدوسري يسجل الهدف الثاني في شباك الاتحاد (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اوراوا ريد دياموندز - اليابان 1 x

12:30 1 شنغهاي - الصين الهلال - السعودية 3 x

19:00 1 الاتحاد - السعودية

انتر ميلان - إيطاليا 1 x

18:55 1 سلافيا براغ - التشيك ليون - فرنسا 1 x

18:55 1 زينيت سانت بطرسبرغ - روسيا بوروسيا دورتموند - ألمانيا 0 x

21:00 0 برشلونة - أسبانيا Advertisements نابولي - إيطاليا 0 x

21:00 0 ليفربول - إنجلترا أياكس أمستردام - هولندا 1 x

21:00 0 ليل - فرنسا تشيلسي - إنجلترا 0 x

21:00 0 فالنسيا - أسبانيا ريد بول سالزبورغ - النمسا 5 x

21:00 1 كي آر سي جينك - بلجيكا بنفيكا - البرتغال 0 x

21:00 0 لايبزيج - ألمانيا

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