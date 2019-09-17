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رياضة | ريمونتادا الهلال.. سالم الدوسري يسجل الهدف الثاني في شباك الاتحاد (فيديو)

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريمونتادا الهلال.. سالم الدوسري يسجل الهدف الثاني في شباك الاتحاد (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اوراوا ريد دياموندز - اليابان

1

x
12:30

1

شنغهاي - الصين

الهلال -

3

x
19:00

1

الاتحاد - السعودية

انتر ميلان - إيطاليا

1

x
18:55

1

سلافيا براغ - التشيك

ليون - فرنسا

1

x
18:55

1

زينيت سانت بطرسبرغ - روسيا

بوروسيا دورتموند - ألمانيا

0

x
21:00

0

- أسبانيا

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نابولي - إيطاليا

0

x
21:00

0

- إنجلترا

أياكس أمستردام - هولندا

1

x
21:00

0

ليل - فرنسا

- إنجلترا

0

x
21:00

0

فالنسيا - أسبانيا

ريد بول سالزبورغ - النمسا

5

x
21:00

1

كي آر سي جينك - بلجيكا

بنفيكا - البرتغال

0

x
21:00

0

لايبزيج - ألمانيا

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الكلمات الدلائليه
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