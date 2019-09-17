رياضة | تشكيل ليفربول الرسمي أمام نابولي| مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORTS

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل ليفربول الرسمي أمام نابولي| مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر beIN SPORTS والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق نابولي الإيطالي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : ادريان.

خط الدفاع : ارنولد ، ماتيب ، فان دايك ، روبيرتسون.

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خط الوسط : فابينهو ، هيندرسون ، ميلنر.

خط الهجوم : محمد صلاح ، ماني ، فيرمينو.

ويريد فريق ليفربول في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي، بعد تحقيقه في الموسم الماضي على حساب فريق توتنهام هوتسبير بنتيجة هدفين مقابل لا شيء على ملعب الواندا ميتروبوليتانو في مدريد.

بينما يريد نابولي في الثأر من الموسم الماضي بعد إطاحة ليفربول به من دور المجموعات والخروج من دوري ابطال اوروبا.