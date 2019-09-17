رياضة | الهلال يدرك التعادل أمام اتحاد جدة (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال يدرك التعادل أمام اتحاد جدة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اوراوا ريد دياموندز - اليابان
1
x
12:30
1
شنغهاي - الصين
الهلال - السعودية
3
x
19:00
1
الاتحاد - السعودية
انتر ميلان - إيطاليا
1
x
18:55
1
سلافيا براغ - التشيك
ليون - فرنسا
1
x
18:55
1
زينيت سانت بطرسبرغ - روسيا
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
0
x
21:00
0
برشلونة - أسبانيا
نابولي - إيطاليا
0
x
21:00
0
ليفربول - إنجلترا
أياكس أمستردام - هولندا
1
x
21:00
0
ليل - فرنسا
تشيلسي - إنجلترا
0
x
21:00
0
فالنسيا - أسبانيا
ريد بول سالزبورغ - النمسا
5
x
21:00
1
كي آر سي جينك - بلجيكا
بنفيكا - البرتغال
0
x
21:00
0
لايبزيج - ألمانيا