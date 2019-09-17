شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يطلب تجهيز «ميسى» للموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

طلب إيهاب جلال، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى المصرى، إعداد برنامج بدنى للاعب الفريق الجديد، أحمد عادل «ميسى»، لتجهيزه استعدادًا لبداية الموسم الكروى الجديد، تحت إشراف الجهاز الطبى للفريق، وذلك بعدما تعاقد مجلس إدارة المصرى مع اللاعب بعقد يمتد إلى ثلاثة مواسم مقبلة.

ووقّع على عقود انتقاله إلى المصرى، فى حضور عدنان حلبية، عضو مجلس الإدارة، عضو لجنة التعاقدات، والذى أكد أن التعاقد مع اللاعب، البالغ من العمر 22 عامًا، والذى يشغل مركز لاعب خط الوسط المهاجم، صانع الألعاب، جاء بناءً على رغبة «جلال».

يُذكر أن «جلال» قام بتصعيد اللاعب إلى الفريق الأول بالزمالك خلال الفترة التى تولى فيها مسؤولية الإدارة الفنية للزمالك الموسم قبل الماضى.