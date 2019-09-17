تشكيل ريال مدريد وباريس سان جيرمان المتوقع

الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

استقر الفرنسي زين الدين زيدان ، المدير الفني لفريق ريال مدريد على تشكيل الفريق الذي سيواجه به باريس سان جيرمان ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن إيدين هازارد بات جاهزا لقيادة الريال في تلك المباراة، وبجواره الثنائي خاميس رودريجيز وجاريث بيل.

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وفي حراسة المرمى فمن المؤكد البدء بتيبو كورتوا، وأمامه الرباعي داني كارفخال ورافاييل فاران وإيدير ميليتاو في ظل إصابة راموس، إلى جانب فيرلاند ميندي.

أما في الوسط، فمن المتوقع أن يعتمد زيدان على الثنائي توني كروس وكاسيميرو، إلى جانب خاميس رودريجيز، حيث يغيب لوكا مودريتش للإصابة، على الرغم من أن لوكاس فاسكيز أو فينيسيوس جونيور قد يشاركان من البداية أيضًا.

وفي الهجوم، سيدفع زيدان بمهاجمه المتألق كريم بنزيما، الذي سجل هدفين في آخر مباراة أمام ليفانتي.