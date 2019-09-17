شكرا لقرائتكم مصدر بالأهلي يكشف حقيقة رحيل أحمد حمدي وحسين السيد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال المصدر: "أحمد حمدي يقترب من الرحيل للجونة بشكل نهائي مقابل 8 ملايين جنيه وذلك بناءا على رغبة اللاعب، والذي يدخل بيراميدز أيضا في مفاوضات مكثفة لضمه ..وسيتم قيد كريم نيدفيد في القائمة على حسابه حال رحيله بشكل رسمي".
وعن حسين السيد أكد المصدر أن الأقرب استمرار اللاعب، في ظل فشل مفاوضات الاسماعيلي لاستعارته حتي هذه اللحظة بسبب الخلاف علي المقابل المادي حيث عرض الاسماعيلي عليه الحصول علي 3 ملايين جنيه فيما يتمسك اللاعب بالحصول على 5 ملايين جنيه كراتب خلال مدة الإعارة.
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