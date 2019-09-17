شكرا لقرائتكم أسامة نبيه: ميتشو مدرب كويس فنيا وأعرفه منذ كان مديرا فنيا لـ أوغندا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أسامة نبيه مدرب منتخب مصر الأسبق أن الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك ، مدرب كويس فنيا وويعرفه جيدا منذ كان يدرب منتخب أوغندا . وكشف مدرب الفراعنة السابق أن مسئولو الزمالك سألوه عن ميتشو قبل التعاقد معه وقال لهم انه مدرب كويس . Advertisements و أضاف نبيه أن المدرب الصربى بدأ بشكل كويس فى مشواره مع الزمالك حيث حقق انتصارات متتالية فى كأس مصر وحصد البطولة بفوز كبير على بيراميدز فى النهائى..وعموما السوبر أمام الاهلى سيكون اختبار حقيقى وبوابته لقلوب الجماهير الزملكاوية . وحذر مدرب المنتخب السابق من مشكلة وحيدة ستواجهه ميتشو وهى كيفية التعامل مع تخمة النجوم وصراعهم على اللعب فى صفوف الفريق ، وقال لو قدر يتعامل سنجح لا محالة .

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