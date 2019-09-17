شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يواصل الاستعداد للجونة فى افتتاح مشواره بالدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلى الاستعداد لملاقاة فريق الجونة يوم السبت المقبل فى افتتاح مشواره بالنسخة الجديدة لمسابقة الدورى المحلى.

المران بدأ باجتماع عقده المدير الفنى الصربى “ميودراج يسيتش” مع اللاعبين ، قام خلاله بتحفيزهم من أجل الاستمرار بالنتائج المميزة بعد الفوز على أهلى بنى غازى الليبى بالبطولة العربية.

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وشهد المران خوض لاعبو الفريق مجموعة من التدريبات الفنية والتكيكية ، أبرزها التدريب على الركلات الثابتة ، فيما أدى حراس المرمى تدريبات تحت إشراف مدربهم سعفان الصغير تم خلالها التدريب على التسديدات والكرات العرضية وقياس رد الفعل لدى كل حارس.

واختتم المران بتقسيمة حماسية بمشاركة كافة اللاعبين والتى تم ايقافها عدة مرات من أجل علاج الأخطاء.