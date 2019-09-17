شكرا لقرائتكم المقاصة تواصل الاستعداد لضربة البداية فى الدورى أمام أسوان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة تدريباته الجادة استعدادا لمواجهة أسوان والمحدد لها 22 ستمبر الجاري علي ملعب الأخير والتي تقام في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر في مستهل مشوار الفريقين بالدوري الممتاز .

ومن المقرر أن يحصل لاعبو مصر المقاصة علي راحة سلبية غدا الأربعاء علي أن يستأنف الفريق الفيومي تدريباته بصورة طبيعية بعد غد الخميس.

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كان الفريق قد شارك في دورة الجونة الودية وذلك ضمن استعدادات الفريق لانطلاق الموسم الجديد وحصل على المركز الثالث بعد الفوز على أسوان فى لقاء المركزين الثالث والرابع بهدف مقابل للاشئ أحرزه مصطفى شبيطة .

يذكر أن الفريق سوف يخوض مبارياته علي ستاد السلام في الدور الأول بناء علي تعليمات الأمن واتحاد الكرة خاصة وأن الإصلاحات لم تكتمل في ملعبه بالفيوم علي أن يلعب به بداية من مباريات الدور الثاني.