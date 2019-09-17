شكرا لقرائتكم أف سى مصر يتعاقد مع أحمد سعيد اوكا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعاقد فريق أف سى مصر مع أحمد سعيد اوكا لقيادة دفاع الفريق فى الموسم فى ظل خطة الإدارة نحو التعاقد مع عدد من اللاعبين أصحاب الخبرات للإستفادة بهم فى الدورى الموسم المقبل .

كان أف سى مصر قد صعد للدورى العام الحالى للموسم الأول فى تاريخه بعد منافسة شرسة بالقسم الثانى مع أندية سيراميكا كليوباترا والترسانة والقناة .

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ويتولى عبد الناصر محمد القيادة الفنية لأف سى مصر خلفا لأسامة نبيه الذى تقدم باستقالته فى وقت سابق بعد 30 يوما فقط قضاهم داخل أسوار النادى .

يذكر أن أحمد سعيد اوكا تعاقد فى بداية فترة الإنتقالات الصيفية مع طنطا ، ثم تراجع وقام بفسخ عقده ورحل عن أبناء السيد البدوى ، ليوقع على عقود انضمامه لأف سى مصر .