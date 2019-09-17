شكرا لقرائتكم عرابى يودع بطولة العالم للملاكمة من دور الـ 16... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خسر عبد الرحمن عرابى لاعب المنتخب الوطنى للملاكمة فى دور الـ 16 ببطولة العالم للكبار المقامة حاليا فى روسيا من بطل نيوزلندا بنتيجة 5/0 .

وتأهل عرابى إلى دور الـ 16 بالفوز على بطل طاجيكستان بنتيجة 4/1 فى دور ال 32 فى مباراة ماراثونية فى وزن 81 كجم ، وتوجه منتخب الملاكمة إلى روسيا يوم 5 سبتمبر الجارى حيث ترأس البعثة ماجدة إسماعيل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للملاكمة .

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وتشارك مصر فى هذه البطولة بكل من، يسرى رزق فى وزن + 91 كجم، ومحمد هيكل فى وزن 69 كجم، ويوسف كرار فى وزن 91 كجم، وعبد الرحمن عرابى فى وزن 81 كجم.

وحصد عرابى ذهبية وزن 81 كجم بدورة الالعاب الافريقية التى اختتمت بالمغرب كاعداد جيد قبل خوض منافسة بطولة العالم ، واستعد المنتخب الأيام الماضية لهذه البطولة فى المركز الأوليمبى عقب العودة من دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب.