سموحة يتعادل مع غزل المحلة ودياً...

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جدة - عمرو شويل تعادل الفريق الكروي الأول بنادى سموحه تحت قيادة مديره الفنى حسام حسن مع نظيره غزل المحلة بهدف لكل فريق فى إطار سلسلة المباريات الودية التى يخوضها أبناء سموحه استعدادا للدورى. تقدم المحلة عن طريق محمد سامى فى الشوط الأول الذى خرج به خالد عيد متقدما لعبا ونتيجة ، وكان الإستحواذ والسيطرة لصالح المحلة والذى وضح من خلال مدربه خالد عيد الذى فاجأ سموحه بالهجوم منذ الدقيقة الأولي ، ومع بداية الشوط الثانى نجح حسام حسن فى تعديل طريقة اللعب وأجري عدة تغييرات سيطر بها على مجريات المباراة واستطاع ايمومو تسجيل هدف التعادل لسموحه. Advertisements حضر اللقاء محمد فرج عامر رئيس النادى والذى يلازم الفريق خلال جميع المباريات قبل المواجهة المرتقبة أمام الاهلى فى بداية الدورى.

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