شكرا لقرائتكم قبل موقعة السوبر المصري .. ميتشو يشاهد أهداف الأهلى فى شباك كانو سبورت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان الأهلى حقق الفوز على كانو سبورت بطل غينيا بنتيجة 2/0 فى المباراة التى جمعتهما السبت الماضى بغينيا، فى اطار منافسات ذهاب دور الـ 32 من دورى ابطال افريقيا، ولم يتمكن الجهاز الفنى للزمالك من الاطلاع على فكر فايلر نظرًا لعدم اذاعة تلك المباراة.
وجاء هدفى الأهلى في مرمى كانو سبورت عن طريق الكرات العرضية من الجبهة اليمنى ليحرز صلاح محسن الهدف الأول ووليد سليمان الثاني من ضربة رأسية، الأمر الذى دفع الجهاز الفنى للزمالك يدرس جيدًا تأمين طرفى الملعب، واحكام السيطرة عليهم لايقاف خطورة الشياطين الحمر.
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