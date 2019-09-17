شكرا لقرائتكم قبل موقعة السوبر المصري .. ميتشو يشاهد أهداف الأهلى فى شباك كانو سبورت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لجأ الجهاز الفنى لفريق الزمالك، بقيادة الصربى ميتشو، لمشاهدة هدفى الأهلى فى مرمى كانو سبورت الغينى، من أجل قراءة فكر السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى الجديد للمارد الأحمر.

وكان الأهلى حقق الفوز على كانو سبورت بطل غينيا بنتيجة 2/0 فى المباراة التى جمعتهما السبت الماضى بغينيا، فى اطار منافسات ذهاب دور الـ 32 من دورى ابطال افريقيا، ولم يتمكن الجهاز الفنى للزمالك من الاطلاع على فكر فايلر نظرًا لعدم اذاعة تلك المباراة.

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وجاء هدفى الأهلى في مرمى كانو سبورت عن طريق الكرات العرضية من الجبهة اليمنى ليحرز صلاح محسن الهدف الأول ووليد سليمان الثاني من ضربة رأسية، الأمر الذى دفع الجهاز الفنى للزمالك يدرس جيدًا تأمين طرفى الملعب، واحكام السيطرة عليهم لايقاف خطورة الشياطين الحمر.

ومن المقرر أن يخوض اليوم الثلاثاء، الزمالك تدريباته الجماعية على ملعب النادى بميت عقبة، استعدادًا لمواجهة الأهلى يوم الجمعة المقبل، على استاد برج العرب، فى لقاء السوبر المحلى، وسط حضور 10 ألاف مشجع.