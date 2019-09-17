شكرا لقرائتكم شاهد صورة محمد نجيب مع نجوم الأهلي في معسكر الجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر محمد نجيب مدافع النادي الأهلي السابق والمنضم حديثاً إلي صفوف الجونة ، صورة له مع زملائه في الفريق والمنضمين من صفوف القلعة الحمراء الي الفريق الساحلي .

استغنى مسئولو الأهلي عن محمد نجيب مدافع الفريق ، بعد انتهاء عقده مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، لينتقل الي الجونة في صفقة انتقال حر .

وضمت الصورة التي نشرها مدافع الاهلي السابق ، كل من محمد ناجي جدو واسلام محارب وأكرم توفيق وعمرو بركات وباسم علي ، أثناء تواجدهم معسكر الجونة استعدادا للموسم الجديد.

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ويتواجد فى الجونة من الأهلى كل من باسم على، أحمد ياسر ريان، أكرم توفيق، محمود الجزار، عمرو السعداوى، إسلام محارب، عمرو بركات، عمر رضوان، محمد ناجى جدو، محمد نجيب وأحمد على ، وهناك أكثر من لاعب أهلاوى يتواجد فى صفوف الجونة منذ فترة، أمثال جدو وأحمد على وعمر رضوان وعمر السعداوى.

وكان فريق الجونة بقيادة الصربى نيبوشا قد حقق المركز الأول في بطولة الجونة الودية بعد الفوز علي حرس الحدود في المباراة النهائية استعدادا للموسم الكروى الجديد.