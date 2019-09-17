شكرا لقرائتكم تعرف على سبب غياب رمضان صبحي قبل مواجهة الزمالك فى السوبر المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علم "الخليج 365" أن رمضان صبحي لاعب الاهلي غاب عن مران الفريق اليوم ،الثلاثاء، بعدما رُزق بمولوده الأول منذ ساعات وحصل رمضان صبحي على إذن من الجهاز الفني بالغياب عن مران الفريق بسبب "الحادث السعيد" الذى تعرض له اليوم حيث رُزق بـ"مولودة".

وبدأ الأهلي عصر أمس الاثنين الأستعداد لمباراة الزمالك بعد ساعات من العودة للقاهرة قادماً من غينيا حيث خاض مساء السبت مباراة كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا التى فاز فيها الأحمر بثنائية نظيفة.

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وعقد فايلر أكثر من جلسة مع لاعبي الفريق من أجل علاج بعض الأخطاء التى ظهرت في أداءهم خلال لقاء بطل غينيا الإستوائية ويأتي في مقدمتها أزمة إهدار الفرص التي ظهرت بوضوح في أداء الثنائي مروان محسن وأحمد الشيخ.

وطالب فايلر لاعبيه بضرورة علاج هذه الأخطاء وعدم تكرارها في مباراة الزمالك الهامة بحثاً عن الفوز وحصد لقب السوبر ، فيما شارك رامي ربيعة مدافع الفريق في تدريبات الكرة المُقامة حالياً على لعب التتش بعدما غاب عن تدريبات الفريق الماضية للأصابة.