شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يخطر المصرى برفض الأمن بإقامة مباراة ماليندى على استاد الجيش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطر اتحاد الكرة مسئولو النادى المصرى البورسعيدى برفض الإمن إقامة مباراة الفريق البورسعيدى مع ماليندى بطل زنجبا يوم 27 سبتمبر القادم فى ستاد الجيش الثالث بالسويس ضمن منافسات دور 32 للكونفيدرالية الأفريقية . . وكشف مسئولو الجبلاية إلى إدارة المصرى عن سبب منع الامن أقامة المباراة فى السويس بسبب وجود حالة احتقان بين جمهور المصرى والسويس . Advertisements وطلب اتحاد الكرة من إدارة المصرى سرعة تحديد ملعب أخر بديلا لستاد السويس ، وبالفعل بدأت إدارة النادى البورسعيدى البحث عن ملعب أخر لاخطار الجبلاية والكاف به . وكان المصرى البورسعيدى قد حقق فوزا كبيرا على ماليندى فى الذهاب دور الـ 32 للكونفيدرالية بنتيجة 1/4 .

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