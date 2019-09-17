شكرا لقرائتكم مفاجأة..حسام حسن لم يرفض ولم يوافق على الجهاز المعاون للمنتخب..والاتحاد لم يتواصل معه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رغم كل ما يتردد عن دخول اسم حسام حسن المدير الفنى لسموحة المنافسة بقوة،بل يكاد يحظى بتأييد واسع من الشارع الكروي لتولى المهام الفنية لمنتخب مصر ، إلا أن "الخليج 365" اكتشف أن حوارا لم يفتح بعد بين العميد واتحاد الكرة!

وعلم "الخليج 365" من مصدر وثيق الصلة بحسام حسن أنه لم يتلق أية اتصالات من مسئولي الاتحاد.

المصدر ذاته أكد أن حسام رفض التعليق أكثر من مرة خلال الساعات الماضية حين طرح اسمه لتدريب المنتخب الوطنى.

بل يوضح المصدر أن مسألة الجهاز المعاون التى يشار لها بـ"مربط الفرس" فى المقابلة يعتبرها حسام حسن من بين ما يجب أن يناقش إذا ما تم تحديد جلسة بينة وبين مسئولو الاتحاد ..حتى أن المصدر وصفها بأنها تشبة جلسات المصاهرة أو تقديم عريس..فحينها يحضر ليقدم نفسة..وتتحدث الأسرة التى يطلب مصاهرتها عن طلباتها!!

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أيضا أوضح المصدر وثيق الصلة بـ المدير الفني لسموحة أن حسام حسن يرى أن المفاضلة بينه وبين غيره ظالمه،بل وصل إلى أن يعتبرها بداخله بقوله:"يختاروا من يردون إنما لا يغفلوا عن تاريخي من بداية مشواري مع الاندية إلى منتخب الأردن والوصول معه لثاني مرة فى تاريخه إلى التصفيات النهائية على مقعد بكأس العالم أمام أوروجواي بكل نجومها بقيادة العضاض سواريز.

أيضا علم "الخليج 365" أن جهاز حسام حسن لا يمكن مناقشته قبل أن يحدد الاتحاد بوصلة تجاه الاختيار،وقتها يمكنه عرض ما لديه من تصور كامل وشامل عن المساعدين وخطط الاعداد وكل التفاصيل.

وبحسب مصادرنا فإن تمسك محمد فضل عضو اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة حتى الأن بطرح إيهاب جلال المدير الفنى للمصري والذي وصفه البعض فى دائرة اللعبة وداخل أروقة الاتحاد بأنه مجرد سعى ليشهد المدير الفني -حال الاتفاق معه- أن المشرف –فضل- هو من أتي به!!

حتي كتابة هذه السطور..يبقي الامر كما هو عليه .. فيما عرفه بعض المحليين والخبراء والمتابعين أنه بالون اختيار جديد لأن اللجنة المؤقتة برئاسة عمرو الجنايني تريد الخروج بالقرار بالأغلبية ودون اللجوء للتصويت الذي يسعي إليه فضل حتي تظل اللجنة فى لحمه واحده، بالاضافة لانشغالها بمباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك المقرر لها يوم الجمعة المقبل وإنهاء كافة الاستعدادت لها.