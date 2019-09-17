شكرا لقرائتكم شوبير يكشف سر الخلاف بين اتحاد الكرة وإيهاب جلال لتدريب المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامى أحمد شوبير عن سر الخلاف بين اتحاد الكرة وتولى إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى القيادة الفنية للمنتخب الوطنى يرجع إلى تمسك الاخير بتواجد مصطفى كمال كمدرب لحراس مرمى الفراعنة فى الوقت الذى يرفض فيه مسئولى اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الإتحاد تواجد كمال وتتمسك بالتعاقد مع أيمن طاهر مدرب حراس الزمالك .

وقد اكد احمد شوبير فى تويتة خاصة له أن الجهاز الفنى لإيهاب جلال يضم طارق مصطفى وحمد إبراهيم ومحمد شوقى ومصطفى كمال وعماد متعب مديرا للكرة .

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يذكر أن هناك خلاف حاد نشب بين اعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة بسبب اسم المدير الفنى الذى سيتولى قيادة المنتخب فى الفترة المقبلة بعدما تمسك إيهاب جلال بتواجد الثنائى حمد إبراهيم ومصطفى كمال كمعاونين له فى الجهاز الفنى ، فى الوقت الذى يتمسك فيه أعضاء الجبلاية ببعض الأسماء الأخرى التى يرفضها مدرب المصرى البورسعيدى تماما .

كانت هناك انباء قد ترددت بالامس عن عقد جلسة بين عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة وحسام حسن المدير الفنى للمصرى وتوامه إبراهيم حسن لمعرفة طلباتهم حول تولى القيادة الفنية للفراعنة .