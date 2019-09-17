شكرا لقرائتكم غياب أزارو وإكرامى ورمضان صبحى عن تدريبات الأهلى قبل مواجهة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غاب شريف إكرامي ووليد أزارو ورمضان صبحي ثلاثي الأهلي عن مران الفريق الجماعي المقام حالياً على ملعب التتش إستعداداً لمباراة الزمالك يوم الجمعة المقبل في السوبر المحلي ببرج العرب.

وبدأ الأهلي عصر أمس الأثنين الأستعداد لمباراة الزمالك بعد ساعات من العودة للقاهرة قادماً من غينيا حيث خاض مساء السبت مباراة كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا التى فاز فيها الأحمر بثنائية نظيفة.

وعقد فايلر أكثر من جلسة مع لاعبي الفريق من أجل علاج بعض الأخطاء التى ظهرت في أداءهم خلال لقاء بطل غينيا الإستوائية ويأتي في مقدمتها أزمة إهدار الفرص التي ظهرت بوضوح في أداء الثنائي مروان محسن وأحمد الشيخ.

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وطالب فايلر لاعبيه بضرورة علاج هذه الأخطاء وعدم تكرارها في مباراة الزمالك الهامة بحثاً عن الفوز وحصد لقب السوبر .

فيما شارك رامي ربيعة مدافع الفريق في تدريبات الكرة المُقامة حالياً على لعب التتش بعدما غاب عن تدريبات الفريق الماضية للأصابة وأن كان موقف ربيعة من المشاركة في لقاء الزمالك مازال غامضاً.