شكرا لقرائتكم غياب أزارو وإكرامى ورمضان صبحى عن تدريبات الأهلى قبل مواجهة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وعقد فايلر أكثر من جلسة مع لاعبي الفريق من أجل علاج بعض الأخطاء التى ظهرت في أداءهم خلال لقاء بطل غينيا الإستوائية ويأتي في مقدمتها أزمة إهدار الفرص التي ظهرت بوضوح في أداء الثنائي مروان محسن وأحمد الشيخ.
وطالب فايلر لاعبيه بضرورة علاج هذه الأخطاء وعدم تكرارها في مباراة الزمالك الهامة بحثاً عن الفوز وحصد لقب السوبر .
فيما شارك رامي ربيعة مدافع الفريق في تدريبات الكرة المُقامة حالياً على لعب التتش بعدما غاب عن تدريبات الفريق الماضية للأصابة وأن كان موقف ربيعة من المشاركة في لقاء الزمالك مازال غامضاً.
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