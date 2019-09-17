شكرا لقرائتكم بتروجت يتعادل مع بنى سويف 2/2 وديا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل فريق بتروجت مع بنى سويف 2/2 فى المباراة التى جرت بينهما باستاد بتروسبورت فى إطار سلسلة المباريات الودية التى يخوضها الفريقين استعدادا لدورى القسم الثانى المقرر انطلاقه فى السابع من أكتوبر المقبل . احرز هدفى بتروجت خالد عبد الرازق ومحمود عماد ، وقد أشرك محمد عودة المدير الفنى للفريق البترولى اللاعبين الذين تعاقد معهم خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية لرؤيتهم على الطبيعة . Advertisements ويحاول محمد عودة تثبيت التشكيل فى الوقت الحالى فى ظل سعى الإدارة للمنافسة على الصعود بدورى القسم الثانى . كان فريق بتروجت قد تعاقد مع عدد من اللاعبين أصحاب الخبرات على رأسهم حسين حمدى مهاجم الزمالك ومصر المقاصة الأسبق ، وأحمد رؤوف مهاجم الأهلى وإنبى الأسبق ، وخالد عبد الرازق مدافع النجوم أف سى وثلاثى كوكاكولا احمد الحسينى وإسلام كانو وإيهاب عبد المحسن .

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