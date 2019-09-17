شكرا لقرائتكم سالم الدوسري أفضل لاعب في مباراة الهلال والاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سالم الدوسري لاعب الهلال كأفضل لاعب في المباراة التي جمعت فريقه باتحاد جدة في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وفاز الهلال على مواطنه اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ليبلغ نصف النهائي، إذ سيلعب أمام السد القطري الذي تغلب على النصر السعودي 4-3 في مجموع المباراتين.

ومرر الدوسري كرة في الشوط الأول إلى البيروفي أندري كاريو ليسدد الأخير في مرمى الاتحاد مسجلاً هدف التعادل، قبل أن يحرز الهدف الثاني من كرة رأسية حولها في مرمى فواز القرني حارس اتحاد جدة.