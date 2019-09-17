شكرا لقرائتكم إنتر يسقط في فخ سلافيا براغ.. وليون يتعادل مع زينيت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - استهل فريق إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم حملته في دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم بالتعادل على أرضه ووسط جماهيره مع ضيفه سلافيا براغ التشيكي 1 - 1 يوم الثلاثاء في الجولة الأولى من المجموعة السادسة بالبطولة.
وتقدم سلافيا براغ بهدف سجله بيتر أولاينكا في الدقيقة 64 وتعادل نيكولو باريلا لإنتر ميلان في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.
وحصد كل من الفريقين نقطة واحدة بعد تعادلهما في المباراة.
وخيم التعادل 1-1 على المباراة التي جمعت ليون الفرنسي مع ضيفه زينيت سان بطرسبرغ الروسي يوم الثلاثاء في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة.
وتقدم سان بطرسبرغ بهدف سجله سردار أزمون في الدقيقة 41 وتعادل ممفيس ديباي لليون في الدقيقة 50 من ركلة جزاء. وحصد كل من الفريقين اول نقطة له في البطولة هذا الموسم.
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