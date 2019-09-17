بث مباشر بدون تقطيع.. ليفربول × نابولي (تعليق: الشوالي)

كتب: ضياء السقا
يحل ليفربول الإنجليزي، ضيفا ثقيلا على نابولي الإيطالي، في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب سان باولو بإيطاليا، في إطار الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.
ويقع ليفربول رفقة نابولى، للعام الثانى على التوالى فى دور المجموعات، وتضم مجموعتهما الخامسة فريقى ريدبول سالزبرج النمساوى، وكى آر جينك البلجيكى.
تشكيل ليفربول
حراسة المرمى: أدريان.
خط الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان ديك، روبرتسون.
خط الوسط: فابينيو، هندرسون، ميلنر.
خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو مانى، فيرمينيو.
بث مباشر:
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