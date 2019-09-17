نوير يريد بلوغ نصف النهائي "على الأقل" مع بايرن









اسماء السيد - أعرب الحارس الدولي الألماني مانويل نوير عن رغبة فريقه بايرن ميونيخ في بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم "على الأقل"، وذلك عشية مواجهة ضيفه النجم الأحمر الصربي في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وودع بايرن الموسم الماضي من أول مراحل الأدوار الاقصائية (دور الـ16) أمام ليفربول الانكليزي الذي أحرز اللقب لاحقا.

وقال نوير (33 عاما) الثلاثاء عشية مواجهة بطل صربيا ضمن منافسات المجموعة الثانية، "اختبرنا مدى قساوة الخروج باكرا. هذا الاقصاء منحنا حافزا كبيرا، نحن متعطشون".

وأحرز بايرن لقب المسابقة القارية خمس مرات آخرها في 2013 عندما كان نوير في صفوفه.

وتابع قائد النادي البافاري الذي سيطر على الدوري المحلي في الأعوام السبعة الأخيرة "نريد التحسن والتقدم أكثر من الموسم الماضي. يجب أن نبلغ نصف النهائي على الأقل".

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من جهته، قال مدرب بايرن الكرواتي نيكو كوفاتش "في الموسم الماضي لم تنصفنا القرعة. خسرنا أمام البطل المستقبلي".

وتابع مدرب اينتراخت فرانكفورت السابق "عام جديد، مباريات جديدة وفرص جديدة. أنا مقتنع بتقديم موسم أفضل من الماضي".

وكان بايرن قد أقصي أيضا أمام البطل المستقبلي في 2017 و2018 ضد ريال مدريد الاسباني.

ووقع في هذا الموسم ضمن مجموعة يبدو فيها مرشحا قويا للتأهل وضمت الى النجم الأحمر، وصيف الموسم الماضي توتنهام الانكليزي وأولمبياكوس اليوناني.

ويغيب عن بايرن في لقاء الأربعاء الذي سيقام على ملعبه "أليانز أرينا"، ظهيره النمسوي دافيد ألابا ولاعب الوسط ليون غوريتسكا بسبب الاصابة.

ولم يكشف كوفاتش ما اذا كان سيدفع بلاعب الوسط الهجومي البرازيلي فيليبي كوتينيو المعار من برشلونة الاسباني أو توماس مولر اللذين شاركا في مواجهة لايبزيغ (1-1) الأخيرة في الدوري.