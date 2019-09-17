StreaM ♛| يلا شوت بث مباشر ليفربول ونابولي Kora liverpool ” شوط ➊ “كورة اون لاين ليفربول...

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ويأمل جمهور الريدز في قدرة الثلاثي الهجومي الذي يبدأ أساسيا صلاح ماني فيرمينو في تحقيق أول ثلاث نقاط لهم في المجموعة لاسيما صلاح الذي له حظ أعلى على الأندية الايطالية ونجح في ذلك على الموسمين الماضيين بنابولي وروما الذي أمطر مرماهم بأهداف حاسمة.

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وينتظر الجميع ماذا سيقدم ليفربول اليوم بقيادة كلوب الذي رفض وصف فريقه بأنه الأفضل حاليا لوجود مان سيتي معهم وهى تصريحات اعتاد عليها الجميع بين جوارديولا وكلوب مؤخرا