شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئات اليد يهزمن النيجر 43 / 8 فى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز منتخب ناشئات كرة اليد على نظيره النيجر بنتيجة 43 / 8 فى إطار أولى مواجهاته ببطولة أفريقيا التى تقام على أرض الأخير .

من المقرر أن يلتقى منتخب مصر غدًا الأربعاء مع غينيا قبل أن يحصل على راحة الخميس، على أن يلتقى الجزائر الجمعة والكونغو الديمقراطية السبت قبل مواجهة أنجولا الأحد قبل أن يختتم مواجهاته يوم 24 بلقاء تونس .

تضم بعثة منتخب ناشئات مواليد 2002 كلاً من، منى أمين رئيسة البعثة - رامى عبد اللطيف مدير فنى - وليد أبو العطا مدرب عام - خالد عثمان مدرب حراس مرمى - إيمان مرجان مدير إدارى - محمد سليمان محلل فنى - زينب باشا أخصائية العلاج الطبيعى.

فيما تضم قائمة لاعبات المنتخب كلا من، مريم أسامة - أمينة هشام - مريم عمر - سارة ياسر - سارة يحيى - رحمة محمد عبد السلام - نهى أيمن - نورا محمود - روان سعيد - ياسمين نجمي - سلمى ياسر - هنا لاشين - جنى صلاح - شهد حسام - منة الله سيد - ياسمين جمال.