شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعين بهدفى الأهلى فى كانو سبورت لقراءة عقل فايلر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لجأ الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة الصربى ميتشو لمشاهدة هدفى الأهلى فى مرمى كانو سبورت الغينى، من أجل قراءة فكر السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى الجديد للمارد الأحمر.

وكان الأهلى حقق الفوز على كانو سبورت بطل غينيا بنتيجة 2/0 فى المباراة التى جمعتهما السبت الماضى بغينيا، فى إطار منافسات ذهاب دور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا، ولم يتمكن الجهاز الفنى للزمالك من الاطلاع على فكر فايلر نظرًا لعدم إذاعة تلك المباراة.

وجاء هدفى الأهلى في مرمى كانو سبورت عن طريق الكرات العرضية من الجبهة اليمنى ليحرز صلاح محسن الهدف الأول ووليد سليمان الثاني من ضربة رأسية، الأمر الذى دفع الجهاز الفنى للزمالك يدرس جيدًا تأمين طرفى الملعب، وإحكام السيطرة عليهم لإيقاف خطورة الشياطين الحمر.

ومن المقرر أن يخوض اليوم الثلاثاء، الزمالك تدريباته الجماعية على ملعب النادى بميت عقبة، استعدادًا لمواجهة الأهلى يوم الجمعة المقبل، على استاد برج العرب، فى لقاء السوبر المحلى، وسط حضور 10 آلاف مشجع.