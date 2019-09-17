شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتعادل مع المحلة بهدف لكل فريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل الفريق الكروى الأول بنادى سموحة تحت قيادة مديره الفنى حسام حسن مع نظيره غزل المحلة بهدف لكل فريق فى إطار سلسلة المباريات الودية التى يخوضها أبناء سموحة استعدادًا للدورى . تقدم المحلة عن طريق محمد سامى فى الشوط الأول الذى خرج به خالد عيد متقدمًا لعبًا ونتيجة، وكان الاستحواذ والسيطرة لصالح المحلة الذى وضح من خلال مدربه خالد عيد الذى فاجأ سموحة بالهجوم منذ الدقيقة الأولى، ومع بداية الشوط الثانى نجح حسام حسن فى تعديل طريقة اللعب وأجرى عدة تغييرات سيطر بها على مجريات المباراة واستطاع إيمومو تسجيل هدف التعادل لسموحة. حضر اللقاء محمد فرج عامر رئيس النادى الذى يلازم الفريق خلال جميع المباريات قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلى فى بداية الدورى. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سموحة يتعادل مع المحلة بهدف لكل فريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.