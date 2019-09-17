"معتز اينو" و"جمال حمزة" يشاركان في مبادرة "لا للتعصب"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطلق جروب "أنا وابن عمي بنساعد الغريب" مبادرة "لا للتعصب" لمنع التعصب بين جماهير النادي الأهلي ونادي الزمالك التى ستقام بينهما مبارة كأس السوبر الجمعة القادمة. يشارك فى المبادرة كابتن "معتز اينو" لاعب نادي الأهلي السابق ويهدي 50 تذكرة لحضور المباراة لأعضاء الجروب من مشجعي نادي الزمالك، وكابتن "جمال حمزة" لاعب نادي الزمالك السابق يهدي 50 تذكرة لحضور المباراة لجمهور النادي الأهلي. ونشر النجمان مقطع فيديو منفصل لكل منهما عبر الجروب يعبران عن سعادتهما بالجروب والمصريين ومساعدتنا لبعضنا البعض. جدير بالذكر أن جروب "أنا وابن عمي بنساعد الغريب" يهدف إلى مساعدة الأشخاص لبعضهم البعض عن طريق موقع "الفيس بوك" ويقوم الأشخاص بالتفاعل عن طريق طلب وتقديم المساعدات الشخصية والمادية والمعنوية. Advertisements

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