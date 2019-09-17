شكرا لقرائتكم خبر عن أف سى مصر يتعاقد مع أحمد سعيد أوكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد فريق أف سى مصر مع أحمد سعيد أوكا لقيادة دفاع الفريق فى الموسم فى ظل خطة الإدارة نحو التعاقد مع عدد من اللاعبين أصحاب الخبرات للاستفادة بهم فى الدورى الموسم المقبل .

كان أف سى مصر قد صعد للدورى العام الحالى للموسم الأول فى تاريخه بعد منافسة شرسة بالقسم الثانى مع أندية سيراميكا كليوباترا والترسانة والقناة .

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ويتولى عبد الناصر محمد القيادة الفنية لأف سى مصر خلفًا لأسامة نبيه الذى تقدم باستقالته فى وقت سابق بعد 30 يومًا فقط قضاهم داخل أسوار النادى .

يذكر أن أحمد سعيد أوكا تعاقد فى بداية فترة الانتقالات الصيفية مع طنطا، ثم تراجع وقام بفسخ عقده ورحل عن أبناء السيد البدوي، ليوقع على عقود انضمامه لأف سى مصر.