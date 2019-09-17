شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن يرفض إقامة مباراة المصرى وبطل زنجبار فى السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطر اتحاد الكرة مسئولى النادى المصرى البورسعيدى برفض الأمن إقامة مباراة الفريق البورسعيدى مع ماليندى بطل زنجبار يوم 27 سبتمبر المقبل فى استاد الجيش الثالث بالسويس ضمن منافسات دور الـ32 للكونفدرالية الأفريقية. وكشف مسئولو الجبلاية عن أن إدارة المصرى سبب منع الأمن إقامة المباراة فى السويس بسبب وجود حالة احتقان بين جمهور المصرى والسويس . وطلب اتحاد الكرة من إدارة المصرى سرعة تحديد ملعب آخر بديلاً لاستاد السويس، وبالفعل بدأت إدارة النادى البورسعيدى البحث عن ملعب آخر لإخطار الجبلاية و"كاف" به . وكان المصرى البورسعيدى قد حقق فوزًا كبيرًا على ماليندى فى الذهاب دور الـ 32 للكونفدرالية بنتيجة 1/4. Advertisements

خطاب اتحاد الكرة إلى المصرى

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