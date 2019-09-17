شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن يخسر دور الـ16 ببطولة العالم للملاكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر عبد الرحمن عرابى لاعب المنتخب الوطنى للملاكمة فى دور الـ 16 ببطولة العالم للكبار المقامة حاليًا فى روسيا من بطل نيوزيلندا بنتيجة 5/0 .

وتأهل عرابى إلى دور الـ16 بالفوز على بطل طاجيكستان بنتيجة 4/1 فى دور الـ32 فى مباراة ماراثونية فى وزن 81 كجم، وتوجه منتخب الملاكمة إلى روسيا يوم 5 سبتمبر الجارى حيث ترأس البعثة ماجدة إسماعيل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للملاكمة.

وتشارك مصر فى هذه البطولة بكل من، يسرى رزق فى وزن + 91 كجم، ومحمد هيكل فى وزن 69 كجم، ويوسف كرار فى وزن 91 كجم، وعبد الرحمن عرابى فى وزن 81 كجم.

وحصد عرابى ذهبية وزن 81 كجم بدورة الالعاب الافريقية التى اختتمت بالمغرب كإعداد جيد قبل خوض منافسة بطولة العالم، واستعد المنتخب الأيام الماضية لهذه البطولة فى المركز الأولمبى عقب العودة من دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب.