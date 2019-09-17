شكرا لقرائتكم خبر عن غياب أزارو ورمضان وإكرامى عن مران الأهلي الجماعى وعودة ربيعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غاب شريف إكرامى، ووليد أزارو ورمضان صبحى ثلاثى الأهلى عن مران الفريق الجماعى المقام حاليًا على ملعب التتش استعدادًا لمباراة الزمالك يوم الجمعة المقبل فى السوبر المحلى ببرج العرب.

وبدأ الأهلى عصر أمس الإثنين الاستعداد لمباراة الزمالك بعد ساعات من العودة للقاهرة قادمًا من غينيا حيث خاض مساء السبت مباراة كانو سبورت فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا التى فاز فيها الأحمر بثنائية نظيفة.

وعقد فايلر أكثر من جلسة مع لاعبى الفريق من أجل علاج بعض الأخطاء التى ظهرت فى أداءهم خلال لقاء بطل غينيا الإستوائية ويأتى فى مقدمتها أزمة إهدار الفرص التى ظهرت بوضوح فى أداء الثنائى مروان محسن وأحمد الشيخ.

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وطالب فايلر لاعبيه بضرورة علاج هذه الأخطاء وعدم تكرارها فى مباراة الزمالك المهمة بحثًا عن الفوز وحصد لقب السوبر .

فيما شارك رامى ربيعة مدافع الفريق فى تدريبات الكرة المُقامة حاليًا على لعب التتش بعدما غاب عن تدريبات الفريق الماضية للإصابة وأن كان موقف ربيعة من المشاركة فى لقاء الزمالك ما زال غامضًا.