الان تتابع “جوستن” رئيسًا تنفيذيًا لـ”وقت اللياقة” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365 - عبدالمجيد بن طالب
عينت شركة لجام المالك والمشغل لأندية وقت اللياقة، جوستن موسجروف رئيسًا تنفيذيًا للشركة.
ويتمتع “جوستن”، بخبرة تزيد على 30 عامًا في مجال الصحة والترفيه، بعد أن شغل العديد من المناصب الإدارية في عدد من الشركات الكبيرة، كما ساهم في إنشاء مجموعة ناجحة من أندية اللياقة البدنية في المملكة المتحدة، لمعرفته العميقة بعالم اللياقة البدنية.
وكانت شركة لجام، عينت أحمر أعظم الرئيس التنفيذي السابق، مستشارًا للشركة مقدمة له الشكر على تكريس خبراته المالية والتشغيلية لخدمة الشركة خلال الخمس سنوات الماضية.
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