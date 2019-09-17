شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو يدرس الدفع بجمعة بدلاً من عبدالشافى أمام الأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس الصربى ميتشو، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، إعادة عبدالله جمعة إلى التشكيل الأساسى أمام الأهلى خلال مواجهة السوبر المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، وذلك بدلا من محمد عبدالشافى الظهير الأيسر، بسبب إجادة «جمعة» فى الناحية الهجومية، وأملًا فى إيقاف تقدم محمد هانى الظهير الأيمن للأهلى، خصوصا أن الأخير يتسم بالسرعة التى تدفعه لتشكيل خطورة على مرمى الأبيض. ويرغب المدير الفنى الصربى فى خوض مباراة القمة بنفس مباراة بيراميدز فى نهائى كأس مصر، حيث قرر الدفع بكل من يوسف إبراهيم «أوباما» ومحمود عبدالرازق «شيكابالا»، إلى جانب المغربى أشرف بن شرقى فى الوسط الهجومى، كما لا يزال «ميتشو» يفاضل بين محمد عبدالشافى وعبدالله جمعة فى مركز الظهير الأيسر، حيث يفضل المدير الفنى الاعتماد على الأخير نظرا لقدرته على إيقاف سرعات محمد هانى، الظهير الأيمن لفريق الأهلى.

من جانبه، أكد مرتضى منصور، رئيس النادى، أن الروح الرياضية أهم من الفوز فى أى مباراة أو التتويج بأى بطولة، مشيرًا إلى أهمية خروج مباراة القمة أمام الأهلى بشكل مشرف من ناحية الجماهير والتنظيم وعدم الخروج عن النص بصورة نهائية. كما حذر رئيس القلعة البيضاء، الجماهير التى ستحضر المباراة من أعضاء الجمعية العمومية من الهتافات المعادية ضد النادى الأهلى أو محمود الخطيب رئيس النادى الأحمر، وشددوا على ضرورة تشجيع الفريق فقط دون الالتفات لهتاف المنافسين أو اللاعبين، كما شدد على أن أى مشجع سيخرج عن النص يتم خروجه من المدرجات على الفور فى ظل الدعوة التى قام بها رئيس النادى خلال الساعات الماضية والمبادرة بالحفاظ على الروح الرياضية وعدم إثارة أى مشاكل أو أزمات من جانب الجماهير. على جانب آخر، طلب إسلام جابر، لاعب الفريق، عقد جلسة مع المدير الفنى الصربى، من أجل الحصول على فرصة المشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة، ولاسيما بعد استبعاده من قائمة الفريق فى المباريات الماضية. من جهة أخرى، خاض الفريق تدريباته، أمس، على ملعب النادى بميت عقبة، وركز المدير الفنى على معالجة الأخطاء الدفاعية التى وقع فيها اللاعبون فى المواجهة الماضية أمام جينيراسيون فوت السنغالى بدورى أبطال إفريقيا، والتى خسرها الأبيض بهدفين لهدف، من أجل تفاديها خلال المباراة المقبلة، حيث سيدخل الفريق فى معسكر مغلق اليوم استعدادًا لمبارة السوبر أمام الأهلى. وطالب المدير الفنى الصربى اللاعبين بضرورة التركيز الشديد، خاصة فى الكرات العرضية، وعدم ترك مساحات كبيرة، كما ركز المدير الفنى على خط الهجوم، وطلب ميتشو من أيمن عبدالعزيز وأحمد عبدالرؤوف، المدربين بالجهاز المعاون، إعداد تقرير عن مواجهة الأهلى الأخيرة أمام كانو سبورت السنغالى بدور الـ32 بدورى أبطال إفريقيا، وحرص ثنائى الجهاز المعاون على مشاهدة بعض المقاطع لمباراة الأهلى الأخيرة وهدفى اللقاء.

على الجانب الآخر، اعتذر محمد عبدالغنى، مدافع الفريق، للجهاز الفنى بقيادة الصربى ميتشو عن الخطأ الذى ارتكبه فى مباراة جينيراسيون فوت السنغالى الماضية فى ذهاب دور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا، وبرر اللاعب ذلك بعدم قدرته على السيطرة على الكرة بسبب سوء أرضية الملعب.